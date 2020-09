Roma: Acea illumina la Piramide Cestia con simboli degli obiettivi di sviluppo sostenibile Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea illumina la Piramide Cestia con i simboli degli obiettivi di sviluppo sostenibile Onu dell’agenda 2030. “L’iniziativa è stata realizzata con Asvis in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile Roma, 22 settembre 2020 – Acea, in occasione della giornata di apertura della quarta edizione del festival dello Sviluppo sostenibile organizzato da Asvis, ha illuminato la Piramide Cestia con i 17 simboli degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable development goals, Sdgs nell’acronimo inglese) dell’Agenda 2030 dell’Onu”. Lo si legge in una nota di Acea. All’evento di accensione hanno partecipato l’amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola, la presidente del comitato per l'etica e la sostenibilità e membro del Cda del gruppo Acea, Gabriella Chiellino, e il professor Enrico Giovannini, portavoce dell’Asvis, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. “L'intervento illuminotecnico è stato realizzato con flussi di luce a Led a basso consumo energetico, una ulteriore testimonianza concreta dell’impegno della multiutility nell’applicazione dei valori e degli obiettivi della sostenibilità”. (segue) (Com)