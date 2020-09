Roma: Acea illumina la Piramide Cestia con simboli degli obiettivi di sviluppo sostenibile Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa sera - ha dichiarato nella nota la Presidente di Acea, Michaela Castelli - proiettiamo sulla Piramide i simboli degli obiettivi di sviluppo sostenibile Onu dell’agenda 2030 per contribuire insieme ad Asvis alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sostenibilità. Promuovere comportamenti e modelli di sviluppo in linea con questi obiettivi è un fine comune a cui devono concorrere le Istituzioni, le imprese e i singoli. Le multiutility possono svolgere nelle proprie aree di attività un ruolo centrale in questo percorso poiché la loro azione è strettamente legata alla vita delle persone dei territori in cui operano. In questo senso Acea è da sempre impegnata nello sviluppo sostenibile dei propri business, nel pieno rispetto dell’ambiente, promuovendo l’innovazione, l’inclusività e contribuendo al contrasto al cambiamento climatico”. (segue) (Com)