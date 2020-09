Ue: M5s, Recovery fund grande occasione per salto qualità giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund rappresenta "una opportunità straordinaria" anche per il settore della giustizia, che "grazie all'impostazione voluta del ministro Bonafede ha davvero l'opportunità di fare un salto di qualità", soprattutto "sotto il profilo dell'efficienza e dell'edilizia penitenziaria". E' quanto affermato in una nota dai deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia della Camera. "Oggi, nel corso della sua audizione in commissione, il ministro ha ricordato come gli interventi proposti per il Recovery plan siano complementari e in linea con gli interventi studiati e avviati da tempo. Per quanto riguarda le carceri - hanno ricordato lo stesso ministro ha ricordato gli incrementi di personale e soprattutto l'apertura di tre nuovi padiglioni da 200 posti a Parma, Lecce e Trani: interventi fondamentali - insieme alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria - per il sistema carcerario e per il miglioramento delle condizioni di chi lavora e vive all'interno delle strutture penitenziarie". Per i parlamentari "molto è stato fatto ma ora è il momento di puntare su una maggiore efficienza del sistema giudiziario con la riforma del processo civile e penale, due interventi sui quali l'Europa insiste molto, che il nostro Paese attende da decenni, e sulle quali siamo pronti a lavorare con determinazione. Investire sulla giustizia, su una giustizia migliore e più rapida, significa fare davvero gli interessi dei cittadini e, allo stesso tempo, dare nuovo impulso all'economia: una possibilità enorme che dobbiamo cogliere, facendo tesoro del contributo di tutti", hanno concluso. (Com)