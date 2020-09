Sud: Provenzano, necessario lavorare per mettere in campo dei buoni progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bisogni di investimento al Sud sono, in alcuni settori, anche più elevati delle quote previste dalla legge italiana ed è importante ora lavorare su buoni progetti. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nei suoi incontri con i commissari europei all'Economia, Paolo Gentiloni, alla politica di coesione, Elisa Ferreira, alla concorrenza, Margrethe Vestager, e del lavoro e dei diritti sociali, Nicolas Schmit, oggi a Bruxelles. Per la legge italiana, "almeno il 34 per cento degli investimenti pubblici" devono essere "destinati al Sud" in base a un principio "di riequilibrio territoriale delle risorse". "Ma io credo - ha sottolineato - che non sia opportuno parlare di quote, ma di fabbisogni di investimento e di buoni progetti". I fabbisogni di investimento in alcuni settori "sono anche molto più elevati al Sud", ha aggiunto. "Adesso dobbiamo avere la capacità di mettere in campo i buoni progetti ed è l'impegno su cui stiamo lavorando", ha concluso il ministro. (Beb)