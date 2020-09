Regionali: Baffi (IV), dobbiamo scegliere se restare ex piddini o diventare grandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando abbiamo scelto, in tanti, anzi in tantissimi, di lasciare il Partito Democratico e di aderire ad Italia Viva, lo abbiamo fatto perché ci riconoscevamo nella spinta profondamente riformista di Matteo Renzi e nell’obbiettivo di provare ad occupare uno spazio politico diverso, quello spazio lasciato libero al centro e non occupato oggi da Lega e Forza Italia. Siamo tornati ad essere, nei fatti ( perché non bastano le dichiarazioni di intento o i proclami), ideologicamente subalterni, a quel PD che avevamo lasciato; perchè non abbiamo offerto una prospettiva concreta e ben definita all’area elettorale di centro, che in molte situazioni sceglie il centrodestra per assenza di vere alternative. Il risultato elettorale dice chiaro che se continuiamo a restare in quell’ombra, non cresceremo mai. Il punto non è correre da soli o alleati. Il punto è scegliere se restare ex-piddini o se diventare grandi". Lo scrive in una Nota la consigliera regionale di Italia Viva, Patrizia Baffi, commentando i risultati elettorali del partito di Matteo Renzi. (Com)