Migranti: Viminale, 300 richiedenti asilo da Lesbo in Italia grazie a corridoio umanitario

- Arriveranno in Italia 300 richiedenti asilo provenienti dall'isola di Lesbo in Grecia dove alcuni giorni fa un incendio ha semidistrutto il campo profughi di Moria. Secondo quanto riferito dal Viminale, l'arrivo dei migranti sarà possibile grazie al corridoio umanitario organizzato da ministero dell'Interno e dalla Comunità di Sant'Egidio, che hanno siglato un accordo oggi pomeriggio al Viminale sottoscritto dal capo dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione Michele di Bari e dal presidente della Comunità Marco Impagliazzo. L'intesa, chiarisce il ministero, ha come suoi pilastri l’accoglienza e l’integrazione e intende favorire l’arrivo, in modo legale e in condizioni di sicurezza, di richiedenti protezione internazionale, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili per i quali risulta necessario ed urgente un percorso di inclusione e stabilizzazione sociale, culturale e linguistica. Il progetto, che avrà la durata di 18 mesi, darà priorità al trasferimento di famiglie e alcuni minori non accompagnati. (segue) (Com)