Migranti: Viminale, 300 richiedenti asilo da Lesbo in Italia grazie a corridoio umanitario (2)

- Nel commentare la firma dell'intesa, il capo dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione Michele di Bari ha sottolineato che "l'accordo sottoscritto oggi rappresenta un percorso collaborativo con la Comunità di Sant'Egidio e altre realtà simili per fornire una risposta efficace al grave incendio che si è verificato in Grecia. D'altronde l'esperienza ormai consolidata in questo settore dell'accoglienza con ben due altri protocolli certifica, ha evidenziato il capo dipartimento, la validità delle iniziative assunte. Il protocollo odierno, ha proseguito di Bari, coinvolge circa 300 persone e rappresenta una sfida che noi siamo pronti ad affrontare. Il dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, ha assicurato il prefetto, nella consueta disponibilità e collaborazione, può senz’altro partire, anche insieme ad altri attori coinvolti o similari, per tutelare i cittadini vulnerabili". (segue) (Com)