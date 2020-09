Migranti: Viminale, 300 richiedenti asilo da Lesbo in Italia grazie a corridoio umanitario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, attraverso l’Unità Dublino, come ha dichiarato il prefetto Michele di Bari, è competente per l’attuazione del Regolamento Dublino e nella clausola discrezionale dell’art. 17 è stata rinvenuta la chiave normativa per consentire, nel pieno rispetto della legalità, l’arrivo dalla Grecia di richiedenti asilo individuati e supportati nel processo di integrazione in Italia dalla Comunità di S. Egidio. "E’ un esempio di come le istituzioni nel lavoro quotidiano riescono ad essere al servizio dei più deboli, garantendo al contempo la difesa dei diritti delle categorie più vulnerabili", ha spiegato. "I corridoi umanitari fanno emergere il volto di un’Italia che, con altri Paesi europei, guarda al futuro – ha commentato il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo - rispondendo alle crisi umanitarie con senso di umanità e percorsi di integrazione. È l’Italia fatta da cittadini che non si rassegnano alla sofferenza di chi fugge da gravi crisi umanitarie - ha aggiunto - ma vuole dare una risposta basata su accoglienza e legalità. Il nostro Paese, ormai da tempo, ha mostrato di credere in questo modello di accoglienza che coinvolge da vicino la società civile. Per i richiedenti asilo che vivono in condizioni drammatiche nell'isola di Lesbo - ha concluso Impagliazzo -, si riapre la speranza di una nuova vita in Italia e nel nostro continente". La cooperazione tra ministero dell'Interno e Comunità di Sant'Egidio ha già consentito l'ingresso in Italia da Lesbo, di 67 profughi attraverso un primo, sperimentale, corridoio umanitario realizzato insieme all’Elemosineria Apostolica: queste famiglie viaggiarono nell’aereo di Papa Francesco dopo la sua visita dell’aprile 2016. (Com)