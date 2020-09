Amministrative: in provincia Rieti 6 sindaci eletti, Montebuono al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei sindaci eletti e un comune al ballottaggio nella provincia di Rieti. Scontato il risultato a Castelnuovo di Farfa, dove si è presentato un unico candidato. Eletto sindaco, quindi, Luca Zonetti, della civica “Insieme per Castelnuovo”. Nel comune di Cottanello Roberto Angeletti, lista civica “Noi & voi per Cottanello” ha ottenuto il 52,30 per cento battendo lo sfidante Rodolfo Giammona. A Fara in Sabina vince la coalizione di destra. Roberta Cuneo, con il 41,64 per cento dei consensi è il nuovo sindaco. È Daniele Raimondi, lista civica “Il ponte”, il neo sindaco di Marcetelli che arriva al 57,81 dei consensi. A Montenero Sabino, con il 62,04 per cento, vince Lavinia De Cola della lista “Vivere Montenero”. A Poggio Bustone è stato eletto con il 66,81 per cento dei voti Rovero Mostarda espressione della lista “Uniti per Poggio Bustone”. Infine nel comune di Montebuono si andrà al ballottaggio. Sia Mariella Mariani (Progetto per Montebuono) che Claudio Antonelli (Insieme nel futuro) hanno ottenuto il 48,66 per cento dei voti. Un ex aequo che porterà la competizione elettorale al secondo turno. (Rer)