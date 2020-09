Iran: Rohani all’Onu, non meritiamo le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran è da sempre impegnato a sostenere la pace nei Paesi vicini e nella regione e “la nostra nazione non merita l’imposizione di sanzioni economiche”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Hassan Rouani, in un videomessaggio trasmesso oggi in occasione del dibattito generale all’Assemblea generale dell’Onu. Nel suo discorso, il presidente iraniano ha parlato delle conseguenze della pandemia di coronavirus che ha colpito tutti i Paesi del mondo. “Tutti noi in tutto il mondo stiamo attraversando momenti difficili durante la pandemia. Tuttavia, la mia nazione, il popolo dell'Iran, invece di godere di partnership e cooperazione globali, è alle prese con le sanzioni più dure della storia imposte in palese e grave violazione della Carta delle Nazioni Unite, degli accordi internazionali e della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza”, ha dichiarato il presidente iraniano. (segue) (Nys)