Iran: Rohani all’Onu, non meritiamo le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rohani ha ricordato che l’Iran è stato al fianco in questi decenni delle popolazioni dell’Afghanistan, del Kuwait, dell’Iraq, della Siria e dello Yemen, sottolineando come Teheran sia stata in prima linea nella lotta contro lo Stato islamico. “Abbiamo combattuto da soli contro estremisti e terroristi dello Stato islamico, che affermavano di combattere per l'Islam, in questa delicata regione del mondo. Abbiamo fatto in modo che la comunità internazionale riconoscesse il vero volto dell'Islam: l'Islam moderato e razionale e non estremismo e demagogia”, ha dichiarato Rohani. “Il nostro eroe assassinato, il generale Qassem Soleimani, è stato il paladino della lotta contro l'estremismo violento in Medio Oriente e ha combattuto per proteggere tutti i cittadini di questa regione, religiosi o laici, musulmani o cristiani, sciiti o sunniti dai reazionari medievali”, ha dichiarato il presidente iraniano citando il generale ucciso lo scorso gennaio a Baghdad in un raid statunitense. Nel suo intervento il presidente iraniano ha inoltre definito l’accordo sul nucleare iraniano, sottoscritto nel 2015 a Vienna, come uno “dei più grandi successi della diplomazia internazionale”. “Noi siamo rimasti fedeli in questi anni all’accordo nonostante le persistenti violazioni da parte degli Stati Uniti. Una nazione del genere non merita sanzioni. La risposta alla pace non è la guerra. La ricompensa per la lotta all'estremismo non è l'assassinio. La reazione alla scelta delle persone attraverso le urne in Iran, Iraq e Libano non avviene con il sostegno a processi non democratici e rivolte di piazza”, ha dichiarato Rohani. (Nys)