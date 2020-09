Università: Fiscatech e Accademia di Brera insieme per promuovere la moda sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accademia e industria, fashion e sostenibilità: questi gli ingredienti del nuovo percorso formativo proposto agli studenti dell’Accademia di Brera da Fiscatech S.p.A., la vigevanese basata anche a Cormons. Una sinergia quella tra l’azienda del gruppo Pellan e l’ateneo milanese lanciata in occasione del kick off di “LineaPelle” (Rho Fieramilano, 21 e 22 settembre 2020), attraverso un workshop trasmesso in streaming dai padiglioni espositivi e rivolto a tutti gli studenti interessati ad approfondire la relazione tra industria della moda e sostenibilità. Sebbene l’impatto della moda sull’ambiente sia ancora forte e diffuso (si stima che l’industria del fashion produca tra l’8 e il 10 per cento delle emissioni di CO2, sia la maggior consumatrice di acqua con 79 trilioni di litri annui e sfiori il 35 per cento dell’inquinamento che le microplastiche provocano negli oceani), nell’industria del lusso si sta affermando sempre più una sensibilità green. Per questo Fiscatech, da tempo impegnata nell’innovazione nel segno della sostenibilità, ha deciso di mettere il suo know-how a disposizione dei giovani creativi. “Con i suoi tessuti ultra leggeri, nati da fibre prodotte con plastica recuperata dal mare e parti di mais non destinate all’uso alimentare, Fiscatech è sempre più ‘green’”, ha spiegato Carlotta Pignatti Costamagna, presidente di Pellan Italia di cui Fiscatech è parte, che ha aggiunto: “Vogliamo promuovere sinergie tra arte e industrie della moda con un focus sulla reale sostenibilità, percorrendo sia la strada dei nuovi materiali, sia del ri-uso o riciclo proprio dell’economia circolare. Senza trascurare la manualità, attraverso un’esperienza formativa laboratoriale e aziendale”. (segue) (Rem)