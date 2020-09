Università: Fiscatech e Accademia di Brera insieme per promuovere la moda sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il mondo della creatività si deve unire al mondo industriale, per generare nel corso del tempo anche riduzione di costi, utilizzo di materiali migliorativi e naturalmente sostenibili”. Così Alessandro Morini, presidente di Fiscatech spa, ha raccontato com’è nata la collaborazione con l’Accademia di Brera. Una proposta accolta immediatamente con entusiasmo dalla presidente dell’ateneo, Livia Pomodoro. “Il giovane che studia a Brera deve avere anche la possibilità di toccare con mano la produzione di un materiale che tiene conto di tecnologia e innovazione”, ha spiegato Pomodoro, sottolineando che “c’è bisogno di un mondo che sappia che è giunto il momento di cambiare le regole del gioco: per il bene dell’umanità avremo bisogno di mettere a disposizione dei nostri figli tutte le possibili esperienze innovative che ci vengono fornite dall’intelligenza e dalla capacità di produzione”. E il mondo della moda - secondo Filippo Bruno di Tornaforte, head designer denim per Karl Lagerfeld, intervenuto al workshop organizzato da Fiscatech - è pronto a raccogliere la sfida: “Ormai - ha detto a margine dell’iniziativa - stiamo tutti lavorando nella direzione di un connubio tra moda e sostenibilità: le aziende si sono dovute attrezzare, perché da parte del consumatore c’è una coscienza concreta”. “La moda può essere molto utile a creare azioni e abitudini nuove, più rispettose e più sostenibili e quindi un futuro migliore, perché - ha osservato Simone De Rita, direttore generale del Comitato italiano del World Food Programme - anche noi lavoriamo per non avere più un mestiere, cioè che non ci sia più la fame nel mondo”. (Rem)