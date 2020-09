Amministrative: nella Tuscia 3 comuni al voto, a Civita Castellana Luca Giampieri verso vittoria a primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando mancano poche sezioni da scrutinare a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, il candidato di centrodestra Luca Giampieri è avanti in alcuni seggi, fino a sfiorare il 51 per cento dei consensi. Vicina quindi la vittoria al primo turno. Altri due i comuni della Tuscia andati al voto. A Bomarzo Marco Perniconi della lista civica "Uguaglianza di centrosinistra" è eletto sindaco con il 61,84 per cento consensi davanti a Giovanni Lamoratta (33,36 per cento) e Patrizia Farroni (4,79 per cento). Nuovo sindaco di Blera è Nicola Mazzarella con il 53,41 per cento dei voti su Luca Torelli fermo al 46,59 per cento.(Rer)