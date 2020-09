Amministrative: Buschini, vittoria Pd, grazie Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati delle elezioni amministrative nel Lazio confermano la grande affermazione del Partito democratico, primo partito in Italia e unico argine alle destre nel Paese. Un grazie a Nicola Zingaretti per aver condotto una grande battaglia e aver riaffermato la funzione straordinaria del Pd". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. "Nella nostra provincia - aggiunge - c'è grande soddisfazione per la rielezione dei tre sindaci democratici Gianpio Sarracco, Antonio Iannetta e Urbano Restante rispettivamente di Fontana Liri, Belmonte Castello e Guarcino. A loro un grande in bocca al lupo, abbiamo condiviso uno straordinario lavoro e sono molto felice per i risultati. Il Pd dovrà riflettere già a partire dai prossimi giorni, su cosa non ha funzionato nelle realtà nelle quali nonostante la passione e l'impegno di militanti e dirigenti, i risultati non hanno rispettato le attese. Grazie, in ogni caso, a tutti coloro che si sono impegnati in questa battaglia. A tutti i sindaci e a tutti gli amministratori eletti nella nostra regione, infine, un sincero augurio di buon lavoro. La crescita del nostro territorio - conclude - passa dalla collaborazione istituzionale con tutte le realtà locali. La Regione sarà al fianco di tutti i comuni". (Com)