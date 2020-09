Università: Svimez, da bandi Mise "Proof of concept" conferma elevata qualità ricerca di atenei Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati resi noti oggi i risultati di un bando innovativo, con cui il ministero dello Sviluppo economico ha per la prima volta voluto finanziare la realizzazione di progetti di "Proof of concept". Si tratta - spiega una nota la Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - di un bando per valorizzare i brevetti che Invitalia gestisce per conto del ministero dello Sviluppo economico, con l'obiettivo di finanziare programmi di valorizzazione di brevetti, al fine di innalzarne il livello di maturità tecnologica. La graduatoria finale degli ammessi al finanziamento vede in particolare l’ottimo risultato di un consorzio composto da otto università di Campania e Puglia (Vanvitelli, Salento, Politecnico di Bari, Federico II, Salerno, Bari, Sannio e Napoli Parthenope) con il supporto tecnico della Fondazione Ricerca & Imprenditorialità, di Napoli, presieduta da Riccardo Varaldo e partecipata da grandi banche come Intesa San Paolo e da grandi società quale Leonardo. Il consorzio si è classificato sesto, preceduto solo da Università di Torino, Politecnico di Milano, Cnr, Università di Padova e Istituto nazionale di Fisica nucleare. Ottimi anche i risultati ottenuti dalle Università di Palermo (settima in un consorzio con le due Scuole di eccellenza pisane), della Calabria (sedicesima) e di Sassari (ventesima). (segue) (Com)