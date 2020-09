Università: Svimez, da bandi Mise "Proof of concept" conferma elevata qualità ricerca di atenei Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo risultato - sottolinea Adriano Giannola presidente Svimez - conferma l’elevata qualità della ricerca che si svolge nelle università del Mezzogiorno, nonostante anni di penalizzazione nell’assegnazione delle risorse. Si tratta di un segnale molto chiaro che fa piazza pulita di pregiudizi e stereotipi ancora diffusi. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo successo, che legittima ancora di più una forte richiesta alla politica industriale e della ricerca di valorizzare il potenziale inespresso della ricerca al Sud, facendo leva soprattutto sui giovani talenti. Anche per quanto riguarda il metodo della valorizzazione, si è visto che il Sud può costituire un eccezionale laboratorio di sperimentazione, capace di operare al livello delle migliori esperienze internazionali in materia di trasferimento tecnologico". (Com)