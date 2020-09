© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri al sindaco Sanna riconfermato con un risultato storico per la città di Colleferro mai raggiunto prima. Ora una grande responsabilità per proseguire il lavoro per la difesa del territorio e per una rinnovata coesione sociale di una comunità ancora scossa". Lo afferma in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)