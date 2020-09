Russia: bozza di nuova legge sul governo, presidente potrà rimuovere ministri o premier senza far cadere esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa potrà revocare l’incarico a qualsiasi membro del governo, incluso il primo ministro, senza provocare la caduta dell’esecutivo. E’ quanto prevede la bozza di un nuovo disegno di legge sul governo in discussione alla Duma di Stato (Camera bassa del Parlamento federale russo). "Il capo dello Stato potrà rimuovere dall’incarico qualsiasi membro del governo, compreso il primo ministro, senza per questo scioglierlo (l’esecutivo)", ha dichiarato il presidente della commissione della Duma per la costruzione dello Stato e la legislazione, Pavel Krasheninnikov, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Secondo la nuova procedura, allo studio della Duma, per formare un nuovo governo, i ministri avrebbero il diritto di rassegnare le loro dimissioni, “che saranno poi accettate o respinte dal presidente”, ha spiegato Krasheninnikov. Allo stesso tempo, il primo ministro avrà il diritto di presentare delle proposte al capo dello Stato di rimuovere dei membri del governo, nonché di imporre loro sanzioni disciplinari. "La nuova procedura per la formazione del governo è più trasparente, poiché l'approvazione di tutti i membri del governo avverrà in pubblico. I futuri ministri, ad esempio, devono prima confermare la loro competenza alla Duma di Stato, rispondere alle domande dei parlamentari prima di essere approvati per il loro incarico”, ha aggiunto Krasheninnikov.(Rum)