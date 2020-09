Germania, caso Wirecard: i tanti misteri attorno al lobbista Fritsche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incaricato del governo federale per i servizi segreti dal 2014 al 2018, lobbista per Wirecard, consulente del ministero dell'Interno austriaco per la ristrutturazione dell'intelligence nel 2019. La figura di Klaus-Dieter Fritsche, esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) è avvolta nel mistero, al riparo di una cortina fumogena che ora pare ispessirsi. Da un'inchiesta dell'emittente televisiva “Zdf” è, infatti, emerso che, a maggio scorso, Fritsche ha presentato domanda per un incarico al ministero dell'Interno di Vienna, relativo a “ulteriori consulenze sulla riforma dell'organizzazione strutturale e procedurale” dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione e la lotta al terrorismo dell'Austria (Bvt). Tuttavia, come evidenzia “Zdf”, al dicastero “nessuno sa” quali siano effettivamente i compiti di Fritsche. Dalla Cancelleria austriaca fanno, invece, sapere che a Fritsche “sono state chieste ulteriori informazioni, non ancora disponibili”. A destare sospetti sono gli intrecci tra gli incarichi pubblici e privati di Fritsche. Nel 2019, l'esponente della Csu ha lavorato alla riforma dell'intelligence austriaca quando il ministero dell'Interno era retto da Herbert Kickl nel governo del cancelliere Sebastian Kurz, formato da Partito popolare austriaco (Ovp) e Partito della libertà austriaco (Fpo).L'alleanza tra Ovp e Fpo si è infranta a causa dello scandalo che ha travolto Heinz-Christian Strache, allora vicecancelliere e presidente della Fpo per i suoi presunti rapporti con degli imprenditori russi. Il caso ha provocato la caduta del governo. Poco dopo le dimissioni di Strache da ogni incarico, Kurz ha destituito Kickl, esponente della Fpo, da ministro dell'Interno, ritenendo che non avesse dimostrato “la giusta sensibilità” nei confronti della vicenda. La destituzione di Kickl ha portato alle dimissioni di tutti i ministri della Fpo, accelerando la crisi del governo. L'esecutivo si è quindi dimesso dopo il voto di sfiducia del Consiglio nazionale austriaco. Dopo un governo tecnico, il nuovo esecutivo guidato da Kurz e formato da Ovp e Verdi è entrato in carica il 7 gennaio scorso. Intanto, Fritsche aveva sfruttato i propri contatti ed esperienze nell'intelligence al fine di accreditarsi come lobbista per diverse imprese, tra cui Wirecard.Si tratta della società tedesca di servizi per la finanza che ha dichiarato fallimento il 25 giugno scorso, dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Sul caso ha aperto un'inchiesta la procura di Monaco di Baviera, che indaga per falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Al Bundestag (parlamento federale tedesco) è stato avviato l'iter per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sugli aspetti politici del caso Wirecard. L'obiettivo è fare luce sulle presunte omissioni del governo centrale di Berlino e dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) nella vicenda. In particolare, il ministero delle Finanze e il Bafin sono accusati di negligenza nella supervisione di Wirecard. L'opposizione ha poi denunciato i contatti tra la Cancelleria federale e la società. In tale contesto riappare Fritsche, che avrebbe avuto un ruolo nel promuovere gli interessi di Wirecard presso il governo federale, medesima funzione svolta nello stesso periodo da Karl-Theodor von und zu Guttenberg, ministro della Difesa dal 2009 al 2011 poi consulente dell'azienda. (Geb)