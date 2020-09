Francia: due deputati si dimettono dalla dirigenza di En Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due deputati del partito francese La République en marche, Aurore Bergé e Sacha Houillé, rispettivamente portavoce e responsabile delle relazioni con gli attori politici e sociali, hanno annunciato le dimissioni dagli incarichi dirigenziali che ricoprivano durante una riunione che si è tenuta nella serata di ieri 21 settembre. La decisione è arrivata dopo l'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" poche ore prima dal deputato Pierre Person, ormai ex vice-delegato generale di En Marche, che ha deciso di abbandonare l'incarico invitando i suoi colleghi a fare altrettanto per creare un "elettroshock" nella maggioranza. Bergé e Houlié resteranno comunque nel gruppo dell'Assemblea nazionale. Dopo questi annunci il delegato generale del partito, Stanislas Guerini, ha presentato il nuovo organigramma. Al posto di Person ci saranno i deputati Marie Guevenux e Jean-Marc Borrello, mentre l'ex portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, sarà al Polo idee insieme al sottosegretario agli Affari europei, Clement Baune. L'ex sottosegretaria Brune Poirson andrà invece al Polo internazionale e Christelle Dubos, ex sottosegretaria alla Salute, sarà responsabile delle elezioni dipartimentali.(Frp)