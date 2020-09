Trasporto aereo: "Handelsblatt", aeroporto Berlino-Brandeburgo affronta gravi problemi finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli errori di progettazione e i problemi tecnici che ne hanno ritardato l'inaugurazione per circa nove anni, l'aeroporto di Berlino-Brandeburgo si appresta a divenire operativo dal 31 ottobre prossimo. Tuttavia, i guai non sono finiti per il nuovo scalo della capitale tedesca. L'aeroporto di Berlino-Brandeburgo fronteggia, infatti, “importanti problemi finanziari aggravati dalla crisi del coronavirus”, come afferma il quotidiano “Handelsblatt”. A causa della crisi, l'operatore Aeroporti di Berlino-Brandeburgo (Fbb) ha subito perdite per 300 milioni di euro. I proprietari dell'azienda pubblica, ossia il governo federale e i Laender di Berlino e Brandeburgo, si sono impegnati a compensare il disavanzo. Il deficit si somma ai costi di costruzione, aumentati dai due miliardi di euro inizialmente previsti a sei miliardi di euro. Tuttavia, “ora avremo bisogno di ulteriore aiuto dai nostri proprietari”, ha dichiarato ad “Handelsblatt” l'amministratore delegato di Fbb, Engelbert Luetke Daldrup. Inoltre, ai fini di migliorare lo stato finanziario del nuovo aeroporto della capitale tedesca, l'Ad ritiene che il governo federale debba “negoziare ulteriori diritti di volo per Berlino”. A tal riguardo, Luetke Daldrup ha osservato: “Per noi, ciò include chiaramente il mercato asiatico”. L'Ad di Fbb ha quindi spiegato: “Intendiamo ottenere guadagni significativi dai voli a lungo raggio, dove noi come capitale siamo stati rappresentati molto debolmente con sette rotte”. Per fare un confronto, gli aeroporti di Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera offrono insieme oltre 100 collegamenti intercontinentali diretti. (Geb)