Ue: Amendola, presidenza tedesca del Consiglio lavori per partenza Piano per la ripresa

- La presidente tedesca del Consiglio Ue deve lavorare affinché a gennaio possa prendere il via il Piano globale per la ripresa e il Quadro finanziario pluriennale (Qfp). Lo afferma il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, in un videomessaggio a conclusione dei lavori oggi del Consiglio Affari generali a Bruxelles. La presidenza tedesca deve lavorare affinché il dialogo con il Parlamento europeo dia buoni risultati e soprattutto perché il prossimo primo gennaio parta il Next Generation Eu e il bilancio europeo comune 2021-2027”, ha detto Amendola. “Bisogna lavorare intensamente e fare in modo che questo nostro progetto venga realizzato”, ha aggiunto ricordando che oggi entra in vigore lo strumento europeo dello Sure.(Beb)