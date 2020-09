Medio Oriente: re di Giordania all’Onu, soluzione a conflitto israelo-palestinese in linea con diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unica soluzione possibile per il conflitto israelo-palestinese, che è “nato con la formazione dell’Onu” e persiste ancora oggi, è una soluzione in accordo con il diritto internazionale e le risoluzioni dell’organizzazione internazionale. Lo ha dichiarato il re della Giordania, Abdullah II, in un videomessaggio trasmesso oggi in occasione del dibattito generale dell’Assemblea generale dell’Onu. In qualità di custode dei luoghi santi di Gerusalemme, il monarca di Amman ha aggiunto: “Dobbiamo preservare Gerusalemme per tutta l’umanità come città di pace, unificatrice”. Abdullah II ha ribadito al contempo che “la responsabilità della città sacra ricade su tutti noi”. Finché persistono nel mondo ingiustizia e mancanza di pace, ha inoltre aggiunto il sovrano, “l’Onu non deve riposare”. (Nys)