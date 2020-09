I test rapidi usati negli aeroporti verranno introdotti anche a scuola: l'annuncio del ministro della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un mese dall'inizio dei test rapidi antigenici negli aeroporti "valutiamo di utilizzarli anche fuori dagli scali e la scuola può essere un interesse potenziale". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al Festival della salute organizzato dal quotidiano "La Repubblica". Il titolare della Salute ha anche fatto un appello "a tutti a vaccinarsi" contro l'influenza "perché quest'anno è ancora più importante. Ottobre è il mese giusto per iniziare". Speranza ha poi evidenziato che il virus "circola ed abbiamo davanti a noi mesi non facili" perché "la situazione va gestita con la massima attenzione", anche perché la situazione in Europa da un punto di vista epidemiologico "è peggiorata in maniera significativa. Specie in alcuni Paesi abbiamo segnali non trascurabili". Il ministro ha quindi chiarito che "vincere la battaglia sanitaria è la premessa per la ripartenza economica". Più "saremo bravi in questo, più potremo vincere la sfida della ripresa", ha aggiunto.Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, intervenendo la settimana scorsa su Skytg24 in riferimento al rientro in classe, ha affermato che il Cts sta "lavorando in maniera importante e con un'attenzione decisamente spinta sui tamponi con tempi di repertazione rapidi, che saranno antigenici e non tamponi molecolari rapidi". "Far ripartire e far arrivare la scuola alla fine dell'anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità è un'assoluta priorità per il Paese. Ritengo decisamente positivi questi primi giorni, perché si è ripartiti in maniera decisamente efficace" ha detto Locatelli. E ha aggiunto: "È ovvio che ci deve essere una compartecipazione di tutti a questa progettualità. In tutto questo è evidente che la disponibilità di tamponi realizzati velocemente e con risultati forniti in giornata è un aspetto assolutamente rilevante. Si sta facendo un'attenta analisi per definire i criteri che serviranno per mettere in disponibilità i test antigenici rapidi". (Rin)