Camerun: quattro giornalisti arrestati nelle proteste antigovernative

- Quattro giornalisti sono stati arrestati mentre coprivano le proteste antigovernative nelle due più grandi città del Camerun, Yaoundé e Douala. Lo ha denunciato in una nota il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), precisando che il sindacato dei giornalisti del Camerun sta ora lavorando per garantire il rilascio di Lindovi Ndjio, Rodrigue Ngassi, Tah Mai Jarvis, Tebong Christian (questi i nomi dei quattro reporter arrestati). In precedenza la polizia del Camerun aveva arrestato 31 membri del Movimento per la rinascita del Camerun (Mrc), il partito di opposizione che ha indetto per oggi una manifestazione di protesta antigovernativa non autorizzata. Lo riferisce il "Journal du Cameroun", precisando che gli arresti sono stati fatti in diverse città e che fra i fermati c'è anche il leader dell'Mrc, Maurice Kamto, promotore di numerose proteste in passato e per questo già più volte detenuto in passato. Secondo il quotidiano, l'oppositore è stato arrestato da poliziotti in borghese che lo hanno prelevato a casa sua, a Yaoundé, intorno alle 13 (ora italiana). Un video amatoriale mostra alcuni attivisti che vengono inseguiti dagli agenti. L'arresto di un numero imprecisato di persone è stato confermato anche da un avvocato dell'Mrc, Ndong Christopher. Su Twitter circolano intanto immagini dei manifestanti che vengono dispersi dalle forze di polizia con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni in diverse città, fra cui Yaoundé, Douala e Bafang. (segue) (Res)