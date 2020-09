Libia: familiari pescatori ricevuti a palazzo Chigi, massimo impegno per soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, Pietro Benassi, ha ricevuto nella tarda mattinata di oggi a palazzo Chigi, su incarico del presidente Giuseppe Conte, alcuni familiari degli otto pescatori italiani attualmente in stato di fermo in Libia, a seguito del sequestro dei motopescherecci “Medinea” e “Antartide”. Nel corso dell’incontro l’ambasciatore Benasi ha ribadito "il forte impegno del presidente del Consiglio e del governo per una positiva soluzione del caso". Lo scorso primo settembre la Marina libica della Cireanica legata all'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha sequestrato le due motopesca Antartide e Medinea e 18 pescatori, tra cui otto italiani, a circa 35 miglia a nord di Bengasi.(Rin)