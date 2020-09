Regionali: Boccia a Salvini, no strumentalizzazioni, Conferenza Stato-Regioni è luogo istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' vero, come dice Salvini, che il centrodestra governa in 15 Regioni, sono i numeri, è la democrazia; ma è soprattutto vero che la Conferenza Stato-Regioni è un luogo di confronto istituzionale e, come sempre, sarà cura di tutti tutelarla e difenderla da strumentalizzazioni politiche". Lo ha chiarito il ministro per Affari Regionali, Francesco Boccia, intervenendo in diretta a "in Viva Voce", su Rai Radio1. "Oggi ho fatto gli auguri di buon lavoro a tutti i presidenti eletti; siamo già tutti al lavoro per la prossima conferenza Stato-Regioni", ha aggiunto. "L’emergenza sanitaria e i tanti provvedimenti economici correlati richiedono la massima collaborazione che ha contraddistinto questo anno proficuo di lavoro", ha concluso Boccia. (Rin)