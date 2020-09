Difesa: Putin all'Onu, Russia chiede iniziative comuni su controllo degli armamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia conta sulla deterrenza reciproca nello sviluppo di sistemi missilistici con gli Stati Uniti, ha proseguito Putin. "Contiamo sul contenimento reciproco nel dispiegamento di nuovi sistemi missilistici", ha dichiarato Putin. Il capo di Stato russo ha osservato che dallo scorso anno Mosca ha dichiarato una moratoria sul dispiegamento di missili terrestri a corto e medio raggio in Europa e in altre regioni del mondo, a patto che gli Stati Uniti si astengono da tali misure. "Sfortunatamente, non abbiamo ancora sentito alcuna reazione alla nostra proposta né dai nostri partner statunitensi né dai loro alleati. Il loro obiettivo sarebbe quello di raggiungere accordi globali, per formare una solida base per l'architettura della sicurezza internazionale, tenendo conto della precedente esperienza in questo settore e incontrando pienamente non solo le realtà moderne, ma anche promettenti politico-militari e tecnologiche", ha concluso. (Nys)