- A Torino domani, mercoledì 23 settembre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Nella notte potrebbero esserci precipitazioni, sono previsti 2.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3193m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: instabilità specie nella prima parte del giorno, associata a rovesci e temporali in moto da ovest a est specie su Piemonte e Liguria. Tra pomeriggio e sera residui piovaschi sulle Alpi, ma generale tendenza a miglioramento con serata tendenzialmente asciutta quasi ovunque. Sul levante ligure fenomeni anche intensi e più continui. Poche variazioni termiche. Venti in intensificazione da Sud-Ovest sul Ligure con mare tendente a mosso. (Rpi)