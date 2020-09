Legge elettorale: Cavallari (Iv Lazio), introdurre meccanismo delle preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Introdurre il meccanismo delle preferenze nella nuova legge elettorale. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari (Italia viva). "Al primo appuntamento elettorale dalla nascita di Italia Viva, il partito raggiunge il 5,1 per cento a livello nazionale con le sei Regioni al voto nello scorso weekend - spiega Cavallari -. Il dato smentisce i sondaggi, che davano il partito di Matteo Renzi al 2/3 per cento, raddoppiando le percentuali e raggiungendo risultati importanti nei Comuni. Con la vittoria del SI al referendum - aggiunge - ci troviamo davanti all’avvio di una fase di riforme, tra cui quella sulla legge elettorale. In una tendenza che guarda al sistema proporzionale, sarebbe utile introdurre il meccanismo delle preferenze, di cui sono grande fautore, per dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri rappresentanti".(Com)