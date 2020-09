© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.799 nuovi contagi di coronavirus (con un aumento rispetto ai 2.957 di ieri) e 241 morti. Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute il numero delle vittime complessivo dall'inizio della pandemia è salito a 30.904 ed attualmente il 16 per cento dei posti letto in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid-19. (Spm)