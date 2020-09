Regionali: Salvini (Lega), storica vittoria in Valle d'Aosta, siamo primo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Storica vittoria della Lega, primo partito in Valle d’Aosta con oltre 8 punti di vantaggio sui secondi arrivati e con Nicoletta Spelgatti più votata in assoluto in tutta la Regione". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando il risultato delle elezioni regionali in Valle d'Aosta. "Siamo pronti a governare questa splendida terra nel nome dell’Autonomia, del rinnovamento, del lavoro e della bellezza", ha aggiunto Salvini. (Rin)