Amministrative: Mattia (Pd Lazio), partito in crescita, ora concentrati su ballottaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd, in questa tornata elettorale, nei comuni della provincia di Roma, ha raggiunto risultati complessivamente positivi, in linea con il successo ottenuto dal partito che si conferma primo, a livello nazionale, sulla base dei consensi ottenuti nelle sei Regioni chiamate al voto". Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Eleonora Mattia (Pd). "Gli elettori hanno premiato il Pd del presidente Zingaretti, che ha avuto il coraggio e la determinazione di fare scelte importanti in questo momento eccezionale della nostra storia, caratterizzato da una pandemia che ha stravolto gli equilibri - aggiunge Mattia. A livello locale, i candidati del Pd si sono saputi distinguere per capacità e affidabilità: è il caso dell'amico Pierluigi Sanna a Colleferro riconfermato sindaco con il risultato 'bulgaro' del 77 percento, di Massimiliano Borelli ad Albano che vince con il 52 percento delle preferenze raccogliendo i frutti della sua storia e della sua esperienza politica e del neo eletto sindaco di Montelanico, Sandro Onorati, che è stato votato da oltre il 56 percento dei cittadini. Il nostro obiettivo adesso sono i ballottaggi a Zagarolo con Emanuela Panzironi, a Genzano con Carlo Zoccolotti e con Michele Cardone ad Anguillara Sabazia, che si sono piazzati con risultati positivi. Ringrazio, infine, le elettrici e gli elettori di Rocca di Papa che hanno votato il nostro candidato Andrea Croce, un giovane competente e preparato che non ha raggiunto il risultato sperato, ma che per noi - conclude Mattia -P rappresenta un investimento sul futuro della nuova classe dirigente". (Com)