Coronavirus: discussione in Campidoglio su manovra bilancio, 1.743 odg e 623 emendamenti

- L'Assemblea capitolina ha dato il via oggi alla discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 del Campidoglio. L'atto, licenziato dalla giunta capitolina a inizio agosto, presenta una manovra da circa 423 milioni di euro nel triennio per registrare la copertura delle minori entrate derivanti dall'emergenza coronavirus sulla parte corrente. "Per la parte corrente la variazione più corposa che segnalo - ha spiegato l'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti - è avvenuta a seguito della segnalazione della Ragioneria generale e delle strutture capitoline, che hanno quantificato una riduzione delle entrate per l'annualità 2020 di 314 milioni di euro. Questi importi sono dati dal saldo delle minori entrate previste di 332 milioni e di maggiori entrate per 17 milioni, parzialmente compensate dall'importo dei trasferimenti statali per 228 milioni". (segue) (Rer)