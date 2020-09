Coronavirus: discussione in Campidoglio su manovra bilancio, 1.743 odg e 623 emendamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minori entrate sono legate alle riduzioni per l'Imu, la tassa di soggiorno, la Cosap, l'addizionale comunale Irap: gettiti che sono stati "recuperati con fondi propri e dello Stato", ha sottolineato l'assessore. Per quanto riguarda le minori spese, invece, queste "ammontano a 68 milioni" ma "non è stato effettuato nessun taglio sui servizi erogati", ha precisato Lemmetti. La cifra è relativa al servizio mensa scolastica non erogato a causa del Covid per 41 milioni, 8 milioni per il servizio di Global service sempre nelle scuole e 1 milione per l'assistenza agli alunni sui mezzi di trasporti non effettuate. Le economie complessive per la rinegoziazione dei mutui in quota capitale valgono 27 milioni per il 2020, 16 milioni per il 2021 e 11 milioni per il 2022. Le maggiori spese correnti valgono invece 10 milioni. (segue) (Rer)