Coronavirus: discussione in Campidoglio su manovra bilancio, 1.743 odg e 623 emendamenti (4)

- Alla polizia locale di Roma andranno 1,6 milioni per l'acquisti di nuovi mezzi. E' previsto uno stralcio di opere per 10 milioni di euro e 1,4 milioni al dipartimento Simu per il completa,ento delle opere Giubilari. È previsto inoltre l’inserimento di 80 milioni di euro nel fondo acquisto immobili per l’emergenza abitativa e di 90 milioni come fondo per i Piani industriali da utilizzare per le partecipate. Sulla delibera sono stati presentati 1.743 ordini del giorno e 623 emendamenti. Il consiglio comunale tornerà a riunirsi domani dalle 14 alle 20. (Rer)