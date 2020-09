Amministrative: in provincia di Frosinone ecco i 9 sindaci eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminato lo spoglio in quasi tutti i 9 comuni della provincia di Frosinone andati al voto per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Certa, a Ceccano, anche se mancano ancora alcune sezioni da scrutinare la vittoria di Roberto Caligiore, candidato espressione del centrodestra che supera la soglia del 50per cento arrivando al 51,73. Arriva al 26,13 per cento Marco Corsi, espressione del centrosinistra e sostenuto da liste civiche. A Belmonte Castello, Antonio Iannetta, della lista civica “Grappolo D'uva” è stato eletto sindaco con il 56,92 per cento dei consensi. È Ennio Marrocco, lista civica “Il Cervo per Cervaro”, il nuovo sindaco di Cervaro, che vince la tornata elettorale con il 45,12 per cento. A Fontana Liri Gianpio Sarracco è stato eletto sindaco con il 53,24 per cento dei voti. Urbano Restante, lista civica “Guarcino di tutti”, con il 66,79 per cento è stato eletto sindaco di Guarcino. A Patrica a vincere è Lucio Fiordalisio rappresentante di una lista civica “Ascolta Patrica” con 86,71 per cento dei voti degli aventi diritto. Anselmo Rotondo, con il 41,90 per cento, è stato eletto a Pontecorvo con la sua lista civica “Noi per voi”. Altro sindaco espressione di una civica “Insieme si può” è Piero Sementilli che vince nel comune di Ripi. Infine a Trevi nel Lazio il nuovo sindaco è Silvio Grazioli della civica “Trevi nel futuro”. (Rer)