Algeria: presidente partito opposizione Ucp, progetto riforma costituzione è inammissibile

- La presidente dell'Unione per il cambiamento e il progresso (Ucp, partito politico algerino), Zoubida Assoul, ha criticato in un’intervista al quotidiano “El Watan” il progetto di modifica della Costituzione dell’Algeria che verrà votato con un referendum il prossimo primo novembre. “Il progetto è inammissibile nella forma attuale e i risultati del referendum sono già noti in anticipo”, ha sottolineato la Assoul. "Il nostro partito ritiene che il problema dell'Algeria non sia tanto la Costituzione, né le leggi, ma piuttosto una mancanza di legittimità delle istituzioni, della natura del sistema politico e di governo", ha aggiunto. Nell’intervista, la presidente dell’Ucp ha osservato che il progetto di riforma costituzionale, nella sua ultima versione, concede troppi poteri al presidente della Repubblica permettendogli di controllare tutte le leve decisionali. (segue) (Ala)