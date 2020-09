Germania: indagini su attacco informatico al policlinico di Duesseldorf, aperta pista russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta una pista russa nelle indagini sull'attacco informatico che ha recentemente colpito il policlinico universitario di Duesseldorf in Germania. È quanto reso noto oggi dal ministero dell'Interno della Renania settentrionale-Vestfalia. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, gli hacker hanno introdotto nel sistema informatico dell'istituto un malware denominato DoppelPaymer. Si tratta di un trojan crittografico, già stato utilizzato in numerosi casi di pirateria informatica in tutto il mondo. Gli attacchi sono stati condotti contro aziende e istituzioni da un gruppo di hacker che, secondo società di sicurezza private, ha sede nella Federazione Russa. (Geb)