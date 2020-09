Messico: ministro Esteri, disponibili a test di "fase tre" per sette vaccini prodotti nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha assicurato che il paese sta esaminando richieste e interesse a sperimentare la "fase tre" di ben sette vaccini prodotti in sei paesi. "Posso dire che già ci sono sette vaccini di paesi molto diversi che hanno manifestato il loro interesse o stanno attendendo" dalle autorità sanitarie locali il via libera "per portare aavanti in Messico il test 'fase tre'", ha detto Ebrard accompagnando il presidente Andres Manuel Lopez Obrador nel corso della sua tradizionale conferenza stampa quotidiana. Si tratta, riassume la stampa locale del vaccino "Janssen" e del "Novavax", degli Stati Uniti, del russo "Sputnik V", del cinese "Cansino", del tedesco "Curevac", del francese "Sanofi-Pasteur" e dell'italiano "ReiThera". Secondo il ministro i test potrebbero orientativamente iniziare tutti tra ottobre e gennaio 2021, tranne quello italiano il cui accordo deve ancora essere perfezionato. (segue) (Mec)