Messico: ministro Esteri, disponibili a test di "fase tre" per sette vaccini prodotti nel mondo (2)

- A tutto il 21 settembre il paese nordamericano ha registrato 700.580 casi di contagio da nouvo coronavirus e 73.697 morti riconducibili alla Covid-19. Rimangono attivi 21.982 casi, mentre la percentuale di guarigioni è pari al 71,7 per cento. Incoraggianti le percentuali di occupazione dei posti letto in ospedale a livello nazionale, il 30 per cento, cifra che scende al 24 per cento nel caso dei posti di terapia intensiva, con respirazione assistita. Le autorità di governo assicurano che nonostante gli alti numeri registrati sin qui, la curva dei contagi e dei decessi è in costante attenuazione. "Questa terribile pandemia sta scendendo e fortunatamente non ci sono nuovi focolai. È un calo lento ma non abbiamo nessun indizio di nuovi focolai", ha detto Lopez Obrador parlando di una "buona notizia" all'interno di un "grave problema". (Mec)