Milano: Palazzo Marino su mail a vigili, non è comunicazione ufficiale del comando

- "In merito alla notizia diffusa da alcuni organi di stampa inerente la richiesta di 3 agenti di 'bella presenza' per il 160mo Anniversario della Polizia locale, si precisa che la mail è stata inviata in via informale da un'agente a un gruppo di colleghi. Non si tratta di una comunicazione ufficiale del Comando della Polizia Locale". È quanto chiarisce in una nota il Comune di Milano in relazione alla mail che sta circolando tra i 'ghisa' milanesi in cui si richiede che "il personale di bella presenza dovrà indossare la divisa ordinaria senza cinturone e accogliere gli invitati all'ingresso registrati preventivamente" per la cerimonia della festa del Corpo. (Rem)