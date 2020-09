© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ringrazia il generale Adelmo Lusi per "l’impegno profuso in questi anni alla guida del comando dei Carabinieri per la Tutela della salute" e su Twitter augura "un sereno inizio e un buon lavoro al nuovo comandante il generale Paolo Carra". (Rin)