Brasile: Bolsonaro all'Onu, su Amazzonia e coronavirus disinformazione per danneggiare il paese (5)

- Sempre sulla questione ambientale, Bolsonaro ha sottolineato che la "preoccupazione per l'ambiente va oltre le nostre foreste. Il nostro programma nazionale per la lotta ai rifiuti in mare, uno dei primi al mondo, crea una strategia di difesa per i nostri 8.500 chilometri di costa. In questo senso, il Brasile ha compiuto uno sforzo alla Cop25 di Madrid per regolamentare gli articoli dell'accordo di Parigi che consentirebbero l'effettiva creazione del mercato internazionale del carbonio. Purtroppo siamo stati sopraffatti dal protezionismo". "Restiamo impegnati a concludere gli accordi commerciali firmati tra il Mercosur e l'Unione europea e con l'Associazione europea di libero scambio. Questi accordi hanno clausole importanti che rafforzano i nostri impegni per la protezione ambientale". Inoltre Bolsonaro ha ricordato il danno generato dallo sversamento di petrolio sulle coste nordorientali del paese definendola una "fuoriuscita criminale" di petrolio di origine venezuelana fuoriuscito da una nave che trasportava greggio illegale "venduto senza controlli che ha causato gravi danni all'ambiente e gravi danni alle attività di pesca e turismo", ha detto. (segue) (Nys)