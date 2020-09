Brasile: Bolsonaro all'Onu, su Amazzonia e coronavirus disinformazione per danneggiare il paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Citando l'impegno in campo umanitario e dei diritti umani Bolsonaro ha ricordato che il "Brasile è stato un riferimento internazionale per il suo impegno e dedizione nel sostenere i rifugiati venezuelani, che arrivano in Brasile dal confine nello stato di Roraima. L'operazione Accoglienza, guidata dal ministero della Difesa, ha accolto quasi 400.000 venezuelani sfollati a causa della grave crisi politica ed economica generata dalla dittatura bolivariana". Analizzando i più importanti punti dell'agenda internazionale Bolsonaro ha sottolineato che il suo paese "abbandona una tradizione protezionistica e inizia ad avere nel commercio l'apertura lo strumento indispensabile per la crescita e la trasformazione. Ribadisco il nostro sostegno alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), che dovrebbe fornire discipline adeguate alle nuove realtà internazionali", ha detto. Dando respiro alle ambizioni governative, Bolsonaro ha sottolineato di essere "prossimo all'inizio del processo di adesione ufficiale del Brasile all'Ocse. Per questo motivo, abbiamo già adottato le migliori pratiche mondiali in tutti i settori, dalla regolamentazione finanziaria ai settori della sicurezza digitale e della protezione ambientale". (segue) (Nys)