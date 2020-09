Brasile: Bolsonaro all'Onu, su Amazzonia e coronavirus disinformazione per danneggiare il paese (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro ha poi analizzato i recenti sviluppi sullo scacchiere mediorientale. "Crediamo che i tempi siano maturi per noi per lavorare per aprire nuovi orizzonti, molto più ottimisti per il futuro del Medio Oriente. Gli accordi di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, e tra Israele e Bahrein, tre paesi amici del Brasile, con i quali abbiamo notevolmente ampliato i nostri rapporti durante il mio governo, sono un'ottima notizia. Il Brasile accoglie con favore anche il Piano di pace e prosperità lanciato dal presidente Donald Trump, con una visione promettente per, dopo più di settant'anni di sforzi, riprendere il percorso della soluzione tanto desiderata al conflitto israelo-palestinese. La nuova politica del Brasile di avvicinamento simultaneo a Israele e ai paesi arabi converge con queste iniziative, che finalmente accendono una luce di speranza per quella regione", ha detto. In conclusione Bolsonaro ha sottolineato di aver lavorato, in coordinamento con i suoi partner dell'Atlantico meridionale, per rivitalizzare la zona di pace e cooperazione del sud Atlantico. "In America Latina, continuiamo a lavorare per la conservazione e la promozione dell'ordine democratico come base di appoggio indispensabile per il progresso economico che desideriamo" ha detto, aggiungendo che "il Brasile è preoccupato e ripudia il terrorismo in tutto il mondo" e che "la libertà è il più grande bene dell'umanità". "Faccio appello all'intera comunità internazionale per la libertà religiosa e la lotta alla cristofobia. Il Brasile è un paese cristiano e conservatore e ha la sua base nella famiglia. Dio vi benedica tutti!", ha concluso. (segue) (Nys)