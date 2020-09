Emirati: Abu Dhabi pone fine a obbligo licenza per consumo alcolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emirato di Abu Dhabi ha rimosso il sistema di licenza per il consumo di alcolici. Secondo quanto si legge in una circolare del dipartimento per la Cultura e il Turismo di Abu Dhabi, le nuove regole consentono l’acquisto di alcolici dai negozi autorizzati alle persone di almeno 21 anni e per consumo strettamente personale. "Residenti e turisti potranno acquistare e possedere alcolici da negozi al dettaglio autorizzati e potranno bere all'interno di strutture turistiche e alberghiere, club e punti vendita indipendenti", afferma la circolare del dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi, pubblicata il 15 settembre. In precedenza, agli acquirenti era richiesta una licenza per acquistare, trasportare o consumare alcolici nella propria abitazione.(Res)