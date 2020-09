Rifiuti: rogo via Chiasserini, in appello ridotte condanne per amministratori società affittuaria capannone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado del 10 ottobre 2019 con cui erano stati condannati quattro imputati coinvolti nel traffico illecito di rifiuti nel deposito di via Chiasserini, quartiere Bovisasca, che andò a fuoco il 14 ottobre 2018. In particolare, il collegio della V sezione penale, presieduto da Giovanna Ichino, ha ridotto le pene a Aldo Bosina, amministratore "di fatto" dell'Ipb Italia, la società affittuaria del capannone distrutto, e a Patrizia Geronimi, amministratrice della Ipb Italia. Per quanto riguarda Bosina la pena è passata dai 6 anni e 6 mesi di reclusione a 5 anni e 1 mese mentre per Geromini i giudici d'Appello hanno inflitto una pena di 1 anno e 4 mesi (2 anni con pena sospesa in primo grado). È stata confermata invece la condanna per gli altri due imputati: l'imprenditore Giovanni Girotto (3 anni e 10 mesi) e l'amministratore di una società intermediaria di rifiuti, Pietro Ventrone (4 anni e 6 mesi). La Corte ha inoltre escluso il concorso di colpa in capo alle parti civili costituite dal Comune di Milano e Città metropolitana di Milano. Il concorso di colpa, sulla base di un articolo del codice civile 1227, riguardava il "mancato sequestro" dell'area dopo un sopralluogo da parte di funzionari e agenti della Polizia locale, effettuato nei giorni prima dell'incendio. (Rem)