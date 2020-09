Cile: Pinera all'Onu denuncia assenza di leadership in momento di crisi globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha denunciato l'assenza di una leadership globale nell'attuale crisi derivata dall'impatto del nuovo coronavirus e ha rivolto un appello alle grandi potenze, Stati Uniti e Cina, ad assumere la governance nella lotta contro la pandemia e abbandonare la guerra commerciale. Lo ha detto intervenendo al dibattito generale della 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo Pinera "questa pandemia che non conosce frontiere ha dimostrato la necessità di rafforzare la cooperazione e la governance globali e che solo soluzioni collaborative e multilaterali ci permetteranno uscire dalla recessione". In questi momenti di crisi "c'è più che mai bisogno di una leadership", ha proseguito Pinera, secondo il quale "le grandi potenze, invece di confrontarsi permanentemente sul terreno economico e sul terreno sanitario dovrebbero guidare la lotta contro la pandemia e per uscire dalla recessione globale, non generare il preoccupante vuoto a livello di leadership che osserviamo oggi". (segue) (Abu)